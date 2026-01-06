پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند با همافزایی و تصمیمگیریهای سریع و عملیاتی، موانع پیشروی تولیدکنندگان را برطرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان با تأکید بر حمایت همهجانبه از واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند با همافزایی و تصمیمگیریهای سریع و عملیاتی، موانع پیشروی تولیدکنندگان را برطرف کرده و زمینه تداوم فعالیت و رونق تولید در استان را فراهم کنند.
هادی حق شناس با اشاره به نقش کلیدی تولید در رشد اقتصادی استان افزود: حمایت از واحدهای تولیدی در کنار جذب سرمایهگذاریهای جدید، از مهمترین راهبردهای دولت در استان گیلان است و هیچ مانعی نباید باعث توقف یا کندی فعالیت واحدهای صنعتی شود.
وی با تأکید بر لزوم تصمیمگیری سریع و مؤثر در کارگروههای رفع موانع تولید گفت: جلسات این کارگروهها باید خروجی عملیاتی داشته باشد و دستگاههای اجرایی موظف هستند مصوبات را در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی کرده و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی تولیدکنندگان افزود: بخش قابل توجهی از موانع تولید، ناشی از بروکراسیهای (کاغذبازی) اداری و عدم هماهنگی بین دستگاههاست که باید با رویکرد جهادی و تعامل بینبخشی برطرف شود.
به گفته حقشناس، گیلان ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات دارد و با رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان، میتوان ضمن افزایش اشتغال، به رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان دست یافت.
در این جلسه، مسائل واحدهای صنعتی در حوزههای بانکی، مالیاتی، تأمین زیرساختها و مجوزها بررسی و دستورات لازم از سوی استاندار گیلان برای پیگیری و حل مشکلات صادر شد.