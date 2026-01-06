پخش زنده
در راستای سیاستهای جدید ارزی و یکپارچه سازی تالارهای اول و دوم معاملاتی ارز و تدابیر اتخاذ شده، جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری امروز با ۲۷۵ میلیون دلار معامله انواع ارزها و با مشارکت فعال صادرکنندگان عمده شکسته شد.
این موضوع نشاندهنده تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای جدید بانک مرکزی و گامی مهم در جهت تعمیق بازار و ارتقای شفافیت در مبادلات ارزی کشور به شمار میرود.