به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای سیاست‌های جدید ارزی و یکپارچه سازی تالار‌های اول و دوم معاملاتی ارز و تدابیر اتخاذ شده، جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری در روز جاری با ۲۷۵ میلیون دلار معامله انواع ارز‌ها و با مشارکت فعال صادرکنندگان عمده شکسته شد.

این موضوع نشان‌دهنده تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکار‌های جدید بانک مرکزی و گامی مهم در جهت تعمیق بازار و ارتقای شفافیت در مبادلات ارزی کشور به شمار می‌رود.