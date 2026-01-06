پخش زنده
تیمهای بسکتبال بانوان آکادمی سحر و گروه بهمن در هفته چهاردهم لیگ برتر برابر پالایش نفت آبادان به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مهمترین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان، گروه بهمن در آبادان به مصاف پالایش نفت رفت و با نتیجه ۸۴ بر ۷۵ به پیروزی رسید.
در این بازی کوانزا مورای، گارد آمریکایی گروه بهمن با ۴۴ امتیاز، دو ریباند، دو پاس منجر به امتیاز و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن این تیم شد. مهلا عابدی هم با ۱۰ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۲ پاس منجر به امتیاز و کارآیی ۱۹ دیگر بازیکن تاثیرگذار گروه بهمن بود. در تیم آبادان هم داریونا لوئیس ۲۴ و تیلور جونز ۲۳ امتیاز کسب کرده و با کارآیی ۳۳ و ۲۱ بیشترین تاثیر را داشتند.
نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به شرح زیر است:
کاسپین تهران ۷۵ - ستاد ملی گاز ۷۳
قهوه باتسام مشهد ۶۳ - استقلال تهران ۸۸
آکادمی سحر ۸۸ - آکادمی نیکا ۵۴
پالایش نفت آبادان ۷۵ - گروه بهمن ۸۴
در جدول رده بندی این رقابتها آکادمی سحر،گروه بهمن و پالایش نفت آبادان در رده های اول تا سوم قرار دارند.