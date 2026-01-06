به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مهم‌ترین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان، گروه بهمن در آبادان به مصاف پالایش نفت رفت و با نتیجه ۸۴ بر ۷۵ به پیروزی رسید.

در این بازی کوانزا مورای، گارد آمریکایی گروه بهمن با ۴۴ امتیاز، دو ریباند، دو پاس منجر به امتیاز و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن این تیم شد. مهلا عابدی هم با ۱۰ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۲ پاس منجر به امتیاز و کارآیی ۱۹ دیگر بازیکن تاثیرگذار گروه بهمن بود. در تیم آبادان هم داریونا لوئیس ۲۴ و تیلور جونز ۲۳ امتیاز کسب کرده و با کارآیی ۳۳ و ۲۱ بیشترین تاثیر را داشتند.

نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به شرح زیر است:

کاسپین تهران ۷۵ - ستاد ملی گاز ۷۳

قهوه باتسام مشهد ۶۳ - استقلال تهران ۸۸

آکادمی سحر ۸۸ - آکادمی نیکا ۵۴

پالایش نفت آبادان ۷۵ - گروه بهمن ۸۴

در جدول رده بندی این رقابتها آکادمی سحر،گروه بهمن و پالایش نفت آبادان در رده های اول تا سوم قرار دارند.