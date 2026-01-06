اعتراض به گرانی حق مردم است، اما آشوب راه‌ حل مشکلات نیست

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: اعتراض به گرانی حق مردم است، اما آشوب راه‌حل مشکلات نیست.