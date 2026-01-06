سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در محل نمایشگاه‌های بین المللی کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیش از ۱۴۰ شرکت فعال در حوزه پتروشیمی و صنایع وابسته و ۸۰ شرکت دانش‌بنیان در این رویداد حضور دارند و تازه ترین تولیدات، تجهیزات، خدمات و برنامه‌های خود را ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

علم و فناوری، مخابرات، فناوری اطلاعات و اتوماسیون، تجهیزات و ماشین آلات وابسته، بانک، بیمه، بورس و بازرگانی، سامانه‌های حفاظتی و مراقبت، محیط زیست و بهینه سازی مصرف سوخت، تجهیزات فرآیندی، صنایع دریایی، فراساحل، اکتشاف و حفاری، کاتالیست و مواد شیمیایی، مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان، حمل و نقل، لجستیک و انتقال، پلیمر و پتروپالایش، آزمایشگاه‌ها و کنترل کیفیت و نشریات و سایت‌های خبری از محور‌های نمایشگاه بین‌المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش است.

در این رویداد بزرگ علاوه بر معرفی نیاز‌ها و ظرفیت‌های پتروشیمی کشور، مذاکرات فنی و تجاری گسترده‌ای با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می گیرد.

سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم (IranPETROCHEM۲۰۲۶) به عنوان بزرگ‌ترین رویداد تخصصی کشور در حوزه پتروشیمی، پالایش و صنایع وابسته، محلی برای تبادل ایده‌ها، فناوری‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

هدف اساسی نمایشگاه پتروشیمی و صنایع وابسته کیش (ایران پتروکم) داشتن بستری متمرکز برای صنعت پالایش و صنایع پتروشیمی است و می‌تواند به تسریع و توسعه پالایش ایران در تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعت پتروشیمی در جهان کمک کند.

نمایش توانایی‌های مهندسی و فن آوری ایران در سراسر زنجیره پالایش و پتروشیمی از دیگر اهداف این نمایشگاه است.برنامه ریزی شده است تا در رویداد امسال ده‌ها شرکت صنعت پتروشیمی و همچنین شرکت‌های دانش بیان حضور چشمگیری داشته باشند.

سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم با هدف ایجاد بستر تعامل میان شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران داخلی برگزار شده و قرار است با برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌های تخصصی و نمایش دستاورد‌های نوین، مسیر ارتقای همه جانبه این صنعت فراهم شود.

در حاشیه سومین نمایشگاه ایران پتروکم بیست و سه نشست علمی و تخصصی با حضور کارشناسان، محققان، مقامات دولتی و صنعتگران در سالن همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار خواهند شد.

ایمنی نشت‌یابی و رفع نشتی، امنیت تولید در پتروشیمی؛ پیوند داخلی‌سازی تجهیزات، فناوری و تاب‌آوری صنعتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با رویکرد رفع ناترازی و ارتقا تاب‌آوری صنعت، راهبرد‌های نوین تأمین خوراک پایدار و توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، کاتالیست، مواد شیمیایی، روغن‌های صنعتی داغ و افزودنی‌های فرایندی، پیشران گذار به پتروشیمی سبز، مدیریت مصرف انرژی، دارائی فیزیکی و روش‌های نوین مدیریت خوردگی، نوآوری در تأمین مالی و تأمین مالی نوآوری، خلق ارزش از مسیر فناوری با توسعه پلیمر‌های پیشرفته، چالش‌های انتقال، توسعه و بومی‌سازی گواهینامه‌های صنعت پتروشیمی، برق و ابزاردقیق، تجهیزات ثابت و حکمرانی دیجیتال و رهبری رقابت‌پذیری در صنعت پتروشیمی عنوان برخی از این کارگاه هاست.

سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم تا ۱۸ دی‌ از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش آماده بازدید علاقمندان است.