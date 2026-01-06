\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u06af\u0646\u0628\u062f \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u0628\u0627 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0686\u0634\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u06a9\u0648 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0648\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n