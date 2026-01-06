پخش زنده
تیم ملی گلف کشورمان برای حضور در مسابقات رنکینگ جهانی آزاد آماتور بامداد چهارشنبه ۱۷ دی راهی کشور ترکیه میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه تیم ملی گلف کشورمان اعزامی به مسابقات رنکینگ جهانی آزاد آماتور با حضور مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون برگزار شد.
این رقابتها از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ دیماه به میزبانی کایابلیک ترکیه برگزار خواهد شد و سجاد کرمپور، سعید براتی، میلاد حاجیپور و قیس صفریزاده نمایندگان گلف ایران در این دوره از رقابتها خواهند بود.
پیش از این قرار بود حسن کریمیان سرمربی تیم ملی، هدایت گلفرهای اعزامی ایران در رقابتهای رنکینگ جهانی آزاد آماتور را برعهده داشته باشد که به دلیل فوت مادرش قادر به همراهی تیم ملی نشد و مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون به عنوان جایگزین هدایت تیم ملی را در رقابتهای ترکیه عهده دار شد.
نمایندگان گلف ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد فردا، ۱۷ دی ماه، ایران را به مقصد ترکیه خواهند کرد.
نخستین تمرین تیم ملی گلف ایران ۱۸ دی ماه برگزار شده و ملیپوشان کشورمان از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ دیماه در سه روز به مصاف حریفان خواهند رفت.