یکی از خیران حوزه سلامت گیلان آمادگی خود را برای ساخت و تجهیز «همراهسرا» با هدف خدمات رفاهی به بیماران و همراهانشان در مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در نشستی که با هدف توسعه مشارکتهای خیرخواهانه در نظام سلامت گیلان تشکیل شد، یکی از خیران حوزه سلامت گیلان ساخت و تجهیز یک همراهسرا را مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت به عهده گرفت.
«همراهسرا» به منظور اسکان موقت همراهان بیمارانی طراحی خواهد شد که برای دریافت خدمات درمانی در این مرکز حضور دارند.
دکتر آشوبی با استقبال از این ابتکار انساندوستانه، اظهار کرد: راهاندازی همراهسرا در بیمارستانهایی مانند مرکز ۱۷ شهریور، که از مراکز پرتردد استان محسوب میشود، میتواند بخش بزرگی از دغدغههای اقامتی خانوادههای بیماران را برطرف کند.
به گفته وی، اینگونه اقدامات خیریه، نقشی کلیدی در تحقق عدالت سلامت و افزایش رضایتمندی مردم ایفا میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین گفت که دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نظر فنی و اجرایی تمامتوان خود را برای تسریع در اجرای این پروژه به کار خواهد گرفت.