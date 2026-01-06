پخش زنده
مراسم اعتکاف ویژه گروههای سنی کودک و نوجوان، با استقبال قابل توجهی کودکان و نوجوانان در ششتمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این برنامه معنوی که به همت «گروه بچههای مسجد» و با حمایت امام جمعه محترم و ریاست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ششتمد ترتیب یافته بود، میزبان ۶۲ نوجوان مشتاق بود.
مسئول برگزار این مراسم گفت: هدف اصلی از برگزاری این دوره، آشنایی نسل جوان و نوجوان با فضایل معنوی اعتکاف، ایجاد خاطراتی روحانی و تقویت پیوند آنان با مسجد و مفاهیم دینی بود.
رضا علیپور افزود: برنامههای متنوعی از جمله جلسات پرسش و پاسخ، فعالیتهای گروهی و مراسم معنوی برای شرکتکنندگان تدارک دیده شده بود که با استقبال و مشارکت فعال آنان روبهرو شد.