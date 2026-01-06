پخش زنده
برق شیراز نیمفصل را با برد به پایان رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،تیم فوتبال برق شیراز در آخرین دیدار خود از نیمفصل نخست رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور، عصر سهشنبه در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز موفق شد با نتیجه یک بر صفر تیم فولاد هرمزگان را شکست دهد و نیمفصل را با یک پیروزی ارزشمند به پایان برساند.
برقیها با کسب این سه امتیاز، مجموع امتیازات خود را به ۲۴ امتیاز رساندند تا ضمن تثبیت جایگاه خود در بالای جدول، نیمفصل نخست را با شرایطی مطلوب به پایان برسانند. شاگردان علی کلانتری در این دیدار خانگی، با حمایت پرشور هواداران خود نمایش قابل قبولی ارائه دادند و نشان دادند که یکی از تیمهای مدعی این فصل لیگ دسته دوم هستند.
برق شیراز که پس از سالها دوری از فوتبال کشور، نخستین فصل بازگشت خود را سپری میکند، توانست در نیمفصل اول جایگاهی مناسب و فراتر از انتظار بسیاری از کارشناسان به دست آورد. این تیم اکنون با امید و انگیزه بالا، چشمانتظار آغاز بازیهای دور برگشت است.
حمایت هواداران در ورزشگاه دستغیب، یکی از نقاط قوت برق در این دیدار بود؛ حمایتی که میتواند در ادامه راه نیز پشتوانهای مهم برای این تیم ریشه دار باشد.