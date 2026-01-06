به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان سرهنگ "منصور رمضان نژاد" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وقوع سرقت به عنف تلفن همراه از بانوان در سطح شهرستان بردسیر، در طرح مبارزه با سرقت، سارق به عنف گوشی همراه شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در اقدامات و استعلامات اولیه توسط پلیس مشخص شد که متهم دارای سوابق متعدد کیفری می باشد، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعدادی سلاح سرد کشف که وی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.