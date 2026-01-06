پخش زنده
نشست برخط مدیران فدراسیون فوتبال ایران با نمایندگان فیفا درباره رقابتهای جام جهانی عصر امروز سه شنبه ۱۶ دی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست برخط مدیران فدراسیون فوتبال ایران با نمایندگان فیفا درباره رقابتهای جام جهانی با حضور مهدی محمدنبی، نایب رئیس و مدیر تیم ملی، مهدی خراطی، مدیر دپارتمان تیمهای امید، جمالی، مدیر بین الملل و علی افضلی، کارشناس بین الملل برگزار شد. در این نشست درباره چگونگی سفرها در کشورهای میزبان جام جهانی، حضور تیمها در ورزشگاه ها، عزیمت از مبدا به محل برگزاری مسابقات، موضوع هتلینگ و ... بحث و تبادل نظر شد.