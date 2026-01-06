طبق اعلام معاون اقتصادی وزارت رفاه، دهک‌های حمایتی از فردا و دهک‌های ۱ تا ۳ از نوزدهم دی ماه می‌توانند برای دریافت کالابرگ اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش، گفت: ارائه کالابرگ برای دهک‌های حمایتی کمیته امداد وسازمان بهزیستی از فردا و دهک‌های ۱ تا ۳ از نوزدهم اغاز می‌شود و سایر خانوار‌های دهک‌های در آمدی تا بیست و هشتم دی ماه‌ می‌توانند برای خرید کالابرگ خود به ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد مراجعه کنند.

معاون وزیر رفاه گفت: در مرحله جدید، کالابرگ با دو شیوه در اختیار مردم قرار میگیرد، استفاده از اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر برای خرید کالا‌های اساسی با قیمت جدید و یا خرید سهمیه مشخصی از کالا با قیمت پیش از اجرای قانون جدید کالابرگ صورت می‌گیرد.

به گفته آقای اندایش هر شخص در کنار خرید کالای سهمیه‌ای ۵۰۰ هزار تومان نیز اعتبار مازاد کالابرگی دریافت می‌کند.

طبق اعلام معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مردم نیازی به حضور مقابل وزارت رفاه ندارند و از طریق ابزار‌های پیام رسان و نیز پیامک رفاه در جریان کالابرگ خود قرار خواهند گرفت.