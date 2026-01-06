پخش زنده
پایگاه هوشمند مبارزه با قاچاق چوب با هدف کنترل مسیرهای اصلی تردد قاچاقچیان در بخش کوهستان تنکابن راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون برنامهریزی و توسعه و مدیریت منابع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از راهاندازی پایگاه هوشمند مبارزه با قاچاق چوب در منطقه تیرومرود بخش کوهستان تنکابن خبر داد.
مهدی سعیدی با بیان اینکه منطقه تیرومرود یکی از محورهای اصلی عبور و مرور قاچاقچیان چوب در غرب مازندران محسوب میشود، گفت: ایجاد این پایگاه هوشمند با تمرکز بر مسیرهای اصلی تردد، نقش مؤثری در مهار بخش عمدهای از قاچاق چوب خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت استقلال عملکرد این پایگاه افزود: امیدواریم با راهاندازی این مرکز و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی، بتوانیم بخش قابل توجهی از فعالیت قاچاقچیان را شناسایی و کنترل کنیم و اجازه ندهیم منابع ملی بیش از این آسیب ببیند.
معاون ادارهکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر گفت: منابع طبیعی بهتنهایی قادر به مقابله با پدیده قاچاق چوب نیست و در این مسیر همکاری و همراهی قوای مجریه و مقننه برای حفظ سرمایههای ملی و انتقال آن به نسلهای آینده ضروری است.