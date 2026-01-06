پخش زنده
شش هزار مسکن ملی آذربایجانغربی در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانغربی در جلسه بررسی روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی با اشاره به افتتاح طرحهای نهضت ملی مسکن دردهه فجر امسال گفت: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته از روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن پیش بینی میشود دهه فجر امسال بیش از شش هزار واحد آماده بهره برداری شود.
پیمان آرامون افزود: تسریع عملیات اجرایی، طرحهای نهضت ملی مسکن با هدف تمرکز بر تکمیل و واگذاری سریع واحدها پیگیری میشود چرا که شتابگیری این طرح ملی میتواند نویدبخش تحقق وعدههای مسکنی برای اقشار کمدرآمد باشد.
آرامون اظهارکرد: روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن به صورت شبانه روزی رصد میشوند تا دهه فجر امسال افتتاحهای قابل توجهی را در این حوزه داشته باشیم.
وی، با اشاره به طرحهای نهضت ملی مسکن رسالت و آزادی در ارومیه هم گفت: اجرای هر چه سریعتر این طرحها نیز از مطالبات مردمی و از موارد مورد تأکید راه و شهرسازی است که باید پیمانکاران طرح در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.
آرامون افزود: دو طرح رسالت و آزادی حدود ۴۰۰ واحد هستند که باید تا دهه فجر امسال تمامی این واحدها به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شوند.
وی گفت: پیمانکاران طرحهای نهضت ملی مسکن رسالت و آزادی با سرعت هر چه تمام کارهای پایانی این واحدهای مسکونی را به اتمام برسانند تا مشکلی در تحویل واحدها وجود نداشته باشد و در این خصوص راه و شهرسازی نیز نظارت ویژه و مساعدت لازم را دارد.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانغربی اضافه کرد: شتابدهی به طرحهای نهضت ملی مسکن یکی از اولویتهای اصلی دولت در حوزه مسکن است و این طرح که با هدف ساخت میلیونها واحد مسکونی حمایتی برای اقشار مختلف جامعه (به ویژه کمدرآمد) اجرا میشود، در ماههای اخیر با تزریق منابع مالی جدید، افزایش تسهیلات بانکی و هماهنگی بیشتر دستگاهها، سرعت گرفته است.