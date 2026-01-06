به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام بانک مرکزی، حجم معاملات دلاری عرضه و تقاضا در بازار یکپارچه حواله مرکز مبادله ارز و طلا (که از ادغام تالارهای اول و دوم ایجاد شده است) در روز سه شنبه ۱۶ دی ماه که آغازین روز انجام معاملات به صورت یکپارچه بوده است به ترتیب حدود ۲۷۲ میلیون دلار عرضه و ۲۴۲ میلیون دلار تقاضا بود. این معاملات شامل ۱۸۶ مورد عرضه و ۱۲۳۰ مورد تقاضا است.

همچنین در تمام ارزها به ویژه «درهم»، مازاد عرضه وجود داشت.