میزان عرضه ارز در اولین روز کاری بازار یکپارچه حوالهی ارزی، ۳۰ میلیون دلار بیشتر از میزان تقاضا بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام بانک مرکزی، حجم معاملات دلاری عرضه و تقاضا در بازار یکپارچه حواله مرکز مبادله ارز و طلا (که از ادغام تالارهای اول و دوم ایجاد شده است) در روز سه شنبه ۱۶ دی ماه که آغازین روز انجام معاملات به صورت یکپارچه بوده است به ترتیب حدود ۲۷۲ میلیون دلار عرضه و ۲۴۲ میلیون دلار تقاضا بود. این معاملات شامل ۱۸۶ مورد عرضه و ۱۲۳۰ مورد تقاضا است.
همچنین در تمام ارزها به ویژه «درهم»، مازاد عرضه وجود داشت.