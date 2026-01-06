اختتامیه نخستین جشنواره فناوریهای فرهنگی و نرم آذربایجان شرقی
نخستین جشنواره فناوریهای فرهنگی و نرم آذربایجان شرقی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،تمیزی رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز گفت: شناسایی افراد هنرمند برای تبدیل به شرکتهای خلاق از اهداف ما در استان آذربایجان شرقی است چرا که در دنیا درآمد بخش صنایع خلاق با صنایع مختلف مانند فولاد هم رده شده است و ما هم تلاش داریم این را در برنامههای خود بگنجانیم.
وی افزود: در این جشنواره ۳هزار و ۴۵۰ نفر ساعت آموزش دیدند و امروز طرحهای ارسال شده مورد ارزیابی قرار گرفت و ۷۴ اثر در ۱۲ حوزه وارد بخش داوری جشنواره شد که در نهایت ۶ اثر برگزیده با معیارهای خلاق انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت و اینها مجوز تاسیس شرکت مستعد خلاق را خواهند گرفت.
آزیتا بلالی اسکویی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان با هدف حمایت از ایدههای خلاق و توسعه کسبوکارهای فرهنگی این جشنواره را با محوریت سوغات و هدایای صنایعدستی برگزار کرد گفت: این جشنواره بستری ارزشمند برای توانمندسازی فعالان حوزه صنایع خلاق و فرهنگی، ارتقای مهارتهای فروش و صادرات و معرفی ظرفیتهای بومی و ملی در حوزه سوغات و صنایع دستی به شمار میرود.
نتایج نفرات برگزیده به شرح زیر است:
۱- فاطمه حسن پور
۲ -محمد حسین صالح
۳-سپیده بهشتی زاده
۴- علی نوری زاده
۵- خسرو شیری
۶- بهناز ساطع