به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان سرهنگ "شيخ زاهدي" گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان، موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.

وي افزود: ماموران کلانتري 12 با تحقيقات ميداني، موفق به شناسايي يک سارق در شهرستان شدند و پس از هماهنگي با مقام قضائي، طي عملياتي وي را در مخفيگاهش دستگير کردند.

اين مسئول انتظامي تصريح کرد: متهم در تحقيقات تکميلي به 4 فقره سرقت سيم کابل برق اعتراف کرد که در ادامه يک مالخر نيز در رابطه با اين سرقت ها دستگير و همراه با سارق اصلي تحويل مراجع قضايي شد.

