به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نشست مشترکی با حضور اعضای هیئتمدیره سازمان و واردکنندگان و فعالان حوزه خودرو در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی چالشها و ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل فعالیتهای واردکنندگان خودرو و ارتقای خدمات سازمان به فعالان این حوزه شکل گرفت.
معرفی و راهاندازی سامانه جدید سازمان منطقه آزاد انزلی از موضوعات کلیدی این نشست بود.
این سامانه با هدف شفافسازی فرآیندها، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل ارتباط واردکنندگان با بخشهای مختلف سازمان و تسریع در ترخیص خودرو طراحی شده است.
در جریان جلسه، توضیحاتی درباره قابلیتهای سامانه ارائه شد و مقرر شد دورههای آموزشی برای فعالان حوزه خودرو برگزار شود تا آنان بتوانند بهصورت کامل از امکانات سامانه بهرهمند شوند.