پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیریک گفت: ۱۰۰ دستگاه آبگرمکن به سیلزدگان سیریک اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ مجید حبشی با اشاره به خسارات ناشی از سیل اخیر در این شهرستان افزود: به همت خیران، بسیجیان، گروههای جهادی و دستگاههای دولتی، مراحل مختلفی از حمایت و امدادرسانی به خانوادههای آسیبدیده صورت گرفت.
وی گفت: ارزش دستگاههای اهدا شده یک میلیارد تومان است.
سرهنگ حبشی افزود: این کمکها تا رفع کامل مشکلات مردم ادامه دارد.
بیشتربخوانید: اسکان خسارت دیدگان از سیل در شرق هرمزگان پایان یافت
در همین زمینه، خیر بسیجی علی کوهستکی نیز گفت: ما بسیجیان شهرستان سیریک انشاءالله تا پایان رفع مشکلات مردم سیلزده، بهویژه در روستای مهرگی، در کنار این مردم هستیم.