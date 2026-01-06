به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ مجید حبشی با اشاره به خسارات ناشی از سیل اخیر در این شهرستان افزود: به همت خیران، بسیجیان، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های دولتی، مراحل مختلفی از حمایت و امدادرسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده صورت گرفت.

وی گفت: ارزش دستگاه‌های اهدا شده یک میلیارد تومان است.

سرهنگ حبشی افزود: این کمک‌ها تا رفع کامل مشکلات مردم ادامه دارد.

در همین زمینه، خیر بسیجی علی کوهستکی نیز گفت: ما بسیجیان شهرستان سیریک ان‌شاءالله تا پایان رفع مشکلات مردم سیل‌زده، به‌ویژه در روستای مهرگی، در کنار این مردم هستیم.