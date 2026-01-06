به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در حکمی رضا نجاتی را به عنوان سرپرست جدید معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان منصوب کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، فرماندار شوش، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و مدیر کل حوزه استاندار از جمله سوابق نجاتی می‌باشد.

پیش از این حبیب الله فضل الله پور، مسئولیت معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان را بر عهده داشت.