در مسابقات دوومیدانی داخل سالن کشوری زنان، یک رکورد ملی توسط دختر خوزستانی شکسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی بانوان کشور (انتخابی تیم ملی) در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران به پایان رسید که در جریان این مسابقات و در ماده ۳۰۰۰ متر، هانیه شهپری از استان خوزستان با ثبت زمان ۹:۴۳.۹۱ دقیقه رکورد ملی این ماده را که پیش از با زمان ۹:۴۴.۳۱ دقیقه در اختیار پریسا عرب بود، شکست.
در این ماده مریم احمدی دیگر ورزشکار خوزستانی در جایگاه دوم ایستاد.
در ماده ۱۵۰۰ متر نیز هانیه شهپری و سامیا شهپری دو خواهر خوزستانی به ترتیب اول و دوم شدند.
در بخش تیمی نیز استان خوزستان با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره پس از خراسان رضوی و تهران به مقام سوم دست پیدا کرد.