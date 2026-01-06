به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب با بیان اینکه مبارزه با کالای قاچاق بسترساز حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت: مأموران انتظامی این فرماندهی ۴ دستگاه موتورسیکلت، بدون پلاک و مدارک قانونی را در حال تردد در سطح شهر توقیف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت کشف شده بیش از ۴ میلیارد ریال است افزود: متهمان ۲۲، ۳۵، ۴۳، ۵۱ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه برخورد با قاچاقچیان کالا به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.