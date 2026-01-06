در مراسمی از برترین‌های مدیریتی و تربیتی جشنواره شجره طیبه صالحین و برترین‌های سی و دومین جشنواره قرآنی استان کردستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم گفت: با توجه به توطئه‌های دشمنان علیه کشورمان، جهاد تبیین مهم‌ترین وظیفه‌ای است که باید برای تنویر افکار عمومی در جامعه صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی تأکید کرد: جهاد تبیین باید هر چه بیشتر برای افراد مرجع و پرمخاطب از جمله دانش آموزان و دانشگاهیان با هدف جلوگیری از تردید افکنی و شک آفرینی در جامعه ترویج شود.

حجت الاسلام والمسلمین توکلی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کردستان نیز با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جامعه هدف گفت: حلقه‌های شبکه‌های صالحین باید بر اساس یقین و آگاهی و هوشیاری، شیوه‌های مبارزاتی ترکیبی را در برابر فرصت طلبان به کار گیرند.

عسکری جانشین فرمانده سپاه کردستان هم با اشاره به اینکه تحقق بسیج ۸ میلیونی جوانان انقلابی از اهداف شجره طیبه صالحین است گفت: این مهم باید درارکان شجره طیبه هر چه بیشتر تقویت شود.