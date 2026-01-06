در نشست ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان با محوریت تسهیل سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش مجموع ۳۱ میلیون و ۳۳۰ هزار دلار به امضاء رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این نشست با تأکید بر اینکه هدف اصلی ستاد توسعه و پیشرفت، تسریع و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری است، گفت: ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌های استان و فراهم‌سازی امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان به شمار می‌رود.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به شرایط حساس سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور افزود: حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان همدان نشان‌دهنده اعتماد ایجادشده و نتیجه تلاش مدیران استان برای فراهم کردن محیطی امن و آرام برای سرمایه‌گذاری است زیرا که سرمایه‌گذار در وهله نخست به دنبال آرامش، اطمینان و شفافیت در مسیر فعالیت اقتصادی است.

او تصریح کرد: تمرکز استان بر سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی همدان و همچنین اهلیت سرمایه‌گذاران است و در این مسیر، زیرساخت‌ها، توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

در ادامه این نشست طرح تولید فرو منگنز در شهرستان اسدآباد با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری و اشتغال‌زایی برای بیش از ۳۱۰ نفر که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی رسیده است، ساخت کارخانه دایکست منیزیم با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلار و اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۵۰ نفر، تولید باتری‌های لیتیوم یونی با سرمایه‌گذاری اولیه ۳۰۰ هزار دلار و اشتغال ۵۰ نفر و همچنین طرح فرآوری و صادرات پای مرغ با سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری و اشتغال‌زایی برای حدود ۲۰۰ نفر به امضا رسید.

همچنین تفاهم‌نامه‌ای با هدف تسهیل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه از کشور چین و در قالب راه‌اندازی آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی امضاء شد که استان همدان به‌عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری در این طرح معرفی شده است.