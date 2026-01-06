پخش زنده
مسوول بیت الاحزان دزفول گفت: براساس برنامه توسعه هفتم، سند چشم انداز ۲۰ سالهای تهیه شده و قرار است فعالیتهای تخصصی قرآنی در ۳۰ مسجد دزفول گسترش یابد و این شهر به شهر آرمانی قرآنی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام میثم ساکی نوریزاده گفت: دزفول غنای فرهنگی بالایی دارد و اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی افتاد ظرفیتهای این شهرستان را مشخص کرد.
وی وجود عارفان و مجتهدان فراوان در دزفول را گوشزد کرد و افزود: فرهنگسازی در دزفول با کنشگری فعالانه این شخصیتها انجام شده ولی با وجود چنین ظرفیتها و شخصیتهایی، روند و کنشگری فعالانه به خوبی پیش نرفته است.
مسوول بیت الاحزان شهرستان دزفول اظهارکرد: از حدود ۹ ماه پیش فعالیتهای قرآنی در چهار سطح تخصصی با ۹ عنوان، سطح عمومی با ۱۰ عنوان، فضاسازی شهری با هفت عنوان و فضای مجازی با ۴۰ عنوان آغاز شده است.
وی ادامه داد: فرهنگسازی قرآنی به درستی در دزفول انجام نشده است و با وجود ظرفیتهای این شهرستان رتبه قرآنی در کشور نداریم که این موضوع باید آسیب شناسی شود.
حجت الاسلام ساکی نوری زاده اساتید و مجالس قرائت قرآن در دزفول را ضروری خواند و گفت: چشم انداز ۲۰ ساله شهر آرمانی قرآنی تدوین شده و قرار است ۱۰ هزار مسجد قرآنی در کشور داشته باشیم.
وی افزود: قرار است ۳۰ مسجد از تعداد ۲۶۴ مسجد دزفول به مسجد قرآنی تبدیل شوند که قرار است در مرحله نخست و در مدت ۲ سال ۱۰ مسجد انتخاب شود.
مسوول بیت الاحزان دزفول با بیان اینکه این مساجد به صورت منسجم به فعالیتهای قرآنی خواهند پرداخت، اظهارکرد: در فاز دوم نیز در مدت پنج سال، ۱۰ مسجد از نظر فعالیتهای قرآنی کیفی سازی و انسجام خواهند یافت و در فاز بعدی نیز ۱۰ مسجد دیگر اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: در این مساجد، علاوه بر روخوانی، برنامههای تخصصی از جمله معناگرایی، حفظ، تفسیر، مفاهیم، فنی و مهارتی، نوشتار و خطاطی مدنظر قرار خواهد گرفت.