پخش زنده
امروز: -
جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان با صدور بیانیهای نسبت به رخدادها و اعتراضات اخیر مردمی دربرخی مناطق کشور واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در متن این بیانیه آمده است:
برادران وخواهران عزیزهم وطن وهم استانی (مدیران، سیاسیون اصلاح طلب وحامی دولت چهاردهم، اصولگرایان، روحانیون ومولویهای) عزیز سلام
رخدادهای اخیر را باید در چارچوبی دقیقتر از صرفاً "هیجان خیابانی" تحلیل کرد. از یکسو نارضایتی جدی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی، معیشتی و ضعف عملکرد دولت در ساماندهی بازار و کنترل فشار تورمی، واقعیتی انکارناپذیر است و نمیتوان آن را با برچسبهای امنیتی نادیده گرفت.
اعتراضِ بهحق مردم علیه سوءمدیریت اقتصادی، مطالبهای مشروع و ملی است که اگر جدی گرفته نشود، به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت منجر خواهد شد.
در این معنا، نخستین وظیفه دولت، پذیرش مسئولیت، شفافسازی، اصلاح رویهها و نشان دادن نشانههای ملموس از اراده برای بهبود اوضاع اقتصادی است، نه صرفاً مدیریت صحنه اعتراضی.
اما در متن همین اعتراضات واقعی، بهوضوح جریانهایی دیده میشود که ماهیتشان با اعتراض مدنی متفاوت است. تحرکات سازمانیافته، لیدرهای میدانی آموزشدیده، سناریوهای مشخص برای تبدیل اعتراض به آشوب و تلاش آگاهانه برای امنیتی کردن فضا، نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تنشهای خیابانی نه از دل مطالبه مردم، بلکه از طرحهایی طراحیشده برای اخلال، آشوبآفرینی و ضربه زدن به ثبات کشور نشأت میگیرد.
این جریانها نه تنها نماینده مردم نیستند، بلکه در عمل با سوار شدن بر موج نارضایتی اقتصادی، هم اعتراض مدنی را بیاعتبار میکنند و هم هزینههای اجتماعی و امنیتی را به مردم تحمیل میکنند.
نکته مهم همینجاست: جامعه در این چند روز نشان داد که همزمان میتواند معترض و آگاه باشد. مردم ضمن حفظ حق اعتراض نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، اجازه اجتماعیشدن و تعمیمیافتن آشوب را ندادند و با هوشیاری، صف خود را از آشوبگران جدا کردند.
این رفتار نشان میدهد که جامعه به بلوغ سیاسی بالاتری رسیده و به خوبی تفاوت میان مطالبهگری قانونی و پروژههای برهمزننده نظم را تشخیص میدهد.
اکنون توپ در زمین دولت است؛ اگر دولت با اصلاح جدی سیاستهای اقتصادی و پاسخگویی واقعی به مطالبات مردم همراه شود، این هوشیاری اجتماعی میتواند به فرصت تقویت اعتماد عمومی تبدیل شود؛ در غیر اینصورت، تعمیق شکافها راه را برای موجهای خطرناکتری باز خواهد کرد.
این اعتراضات مردمی برخاسته از احساس مسئولیت، از دیدن رنج درزندگی توده مردم، از مشاهده تکرار خطاهایی که بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده شده بود.
نوعی خشم متوجه بانیان وضع موجودست!
آنان که با بیاعتنایی به هشدارهای کارشناسی، با اجرای نسخههای آزمونپسداده و شکستخورده، جامعه را به این نقطه رساندند.
در چنین موقعیتی، سکوت خواص بویژه حامیان دولت حاضردرجهت مطالبه گری فضیلت نیست و خونسردی نشانه عقلانیت محسوب نمیشود.
آنجا که معیشت مردم قربانی تصمیمهای غلط و لجاجتهای مدیریتی میشود، خشمِ آگاهانه نهتنها مذموم نیست، بلکه نشانه غیرت و عشق به وطن و مردمست.
این خشم اگر درست فهمیده و درست هدایت شود، میتواند نقطه آغاز بازگشت عقلانیت، عدالت و مسئولیتپذیری به عرصه تصمیمگیری باشد.
نهایتا اینکه
اعتراض امروز مردم ثابت کرد
روز انتخابات فردایی هم دارد!
اعتراض مردم به ناکارآمدی.
عدم تحقق وعدههای انتخاباتی.
عدم پایبندی به موازین انقلاب و حقوق مردم و تضعیف پول ملی است.
هموطنان غیور و شریف، پرچمی که دست ماست بیرق شهداست! نگذارید کفتارها بانگ حقطلبی تان را به نغمهای بیگانه بدل کنند.
شنیدهاید که اخیرا ترامپ مظهر شیطان بزرگ در عالم رسما و علنا اعلام حمایت از مزدوران آشوب طلب خود کرده است، جا دارد همچون گذشته به وی و همه ظالمان و مستکبران بگوییم که..ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود میبری و زحمت ما میداری
مردم فهیم و کشور دوست و بصیر ایران اسلامی، اینبار نیز دشمنان کشور و دین را مغلوب و ناامید خواهند کرد.
رمز پیروزی ملت ایران، بصیرت و وحدت در مقابل دشمن شیطان صفت و عوامل نفوذی آنهاست.
احزاب زیرمجموعه جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان:
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی
کانون تربیت اسلامی
جمعیت اسلامی فرهنگیان
جبهه ایستادگی
جمعیت پیروان حضرت زینب (س)
حزب مؤتلفهی اسلامی
جامعه اسلامی مدیران
جامعه اسلامی فرهنگیان
جامعه اسلامی کارمندان
جمعیت ایثارگران
جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی
جبهه پیروان خط امام ورهبری
جامعه اسلامی مهندسین
کانون اسلامی اساتیددانشگاه
حزب نسل نو
جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی
جمعیت پیشرفت وعدالت
جمعیت اعتلای مردم نهاد