با توجه به گسترش تهدیدات سایبری و افزایش وابستگی زندگی روزمره به فضای مجازی، نخستین «هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات» با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تقویت امنیت دیجیتال کشور، از ۲۱ تا ۲۴ دی‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروزه، با توجه به وابستگی روزافزون زندگی انسان‌ها به فضای مجازی، امنیت فناوری اطلاعات به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. از خدمات بانکی و ارتباطات گرفته تا زیرساخت‌های حیاتی کشور، همگی به فضای دیجیتال متکی هستند و تهدیدات سایبری می‌توانند تاثیرات جبران‌ناپذیری داشته باشند. بی‌توجهی به این موضوع نه تنها می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعات حیاتی، آسیب به اعتبار سازمان‌ها و افراد، بلکه در مقیاس بزرگ‌تر، تهدیدی برای امنیت ملی نیز محسوب می‌شود. در این راستا، نخستین «هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات» از ۲۱ تا ۲۴ دی‌ماه در تهران برگزار می‌شود تا با معرفی تهدیدات و ارائه راهکار‌های مقابله، آگاهی عمومی در خصوص اهمیت امنیت سایبری را افزایش دهد.

امنیت فضای مجازی مطالبه عمومی است

زهرا آخودداد، معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتا، در مورد اهمیت امنیت فناوری اطلاعات در زندگی روزمره گفت: «امروزه امنیت فضای مجازی دیگر فقط یک الزام حاکمیتی نیست، بلکه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. فضای مجازی به‌طور مستقیم در تمام جنبه‌های زندگی، از خدمات بانکی و ارتباطات گرفته تا زیرساخت‌های حیاتی کشور، نقش دارد. بنابراین، باید فرهنگ‌سازی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.»

اهداف و برنامه‌های هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات

در این رویداد چهار روزه، که نخستین‌بار با این تنوع موضوعی و گستره برگزار می‌شود، برنامه‌های متعددی برای بررسی ابعاد مختلف امنیت سایبری در نظر گرفته شده است. در دو روز نخست، پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد. مهم‌ترین موضوعات این پنل‌ها شامل «حکمرانی داده و الزامات امنیتی»، «نقش دانشگاه‌ها در توسعه فناوری امنیت اطلاعات»، «امنیت در شبکه‌های صنعتی» و «امنیت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی» خواهند بود. در این نشست‌ها، کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان صنعت به بررسی تهدیدات و چالش‌های موجود و همچنین راهکار‌های مقابله با آنها خواهند پرداخت.

در روز سوم، سمینار رسمی آغاز خواهد شد و سخنرانی‌ها و ارائه‌های فنی در خصوص «توسعه صنعت امنیت داخلی» و «تهدیدات نوین سایبری در سایه هوش مصنوعی» برگزار خواهد شد. در این روز، نمایشگاهی با حضور بیش از ۴۰ شرکت بومی فعال در حوزه امنیت سایبری نیز برپا می‌شود که محصولات و خدمات داخلی را معرفی خواهند کرد.

چهار راهبرد اصلی مدیریت مخاطرات سایبری کدام اند؟

او مدیریت امنیت را در اصل مدیریت مخاطرات دانست و افزود: «این فرآیند از شناسایی دارایی‌ها آغاز می‌شود؛ یعنی ابتدا باید بدانیم چه چیزی برای ما ارزشمند است و نیاز به حفاظت دارد. سپس دارایی‌ها ارزش‌گذاری می‌شوند و متناسب با ارزش آن‌ها، برای تأمین امنیت هزینه می‌شود.»

به گفته جانشین رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، هر تهدید در ارتباط با هر دارایی یک مخاطره محسوب می‌شود و با ترکیب ارزش دارایی‌ها و میزان تهدیدات، می‌توان مخاطرات را شناسایی و اولویت‌بندی کرد.

روزبهانی چهار راهبرد اصلی مدیریت مخاطرات را شامل حذف مخاطره، انتقال مخاطره، کاهش مخاطره و پذیرش مخاطره عنوان کرد و گفت: «رایج‌ترین و فنی‌ترین راهبرد، کاهش مخاطره است؛ یعنی با استفاده از راهکارهای فنی مانند تجهیزات امنیتی، آنتی‌ویروس‌ها، تفکیک شبکه‌ها و پیش‌بینی راهکارهای تداوم کسب‌وکار، احتمال وقوع تهدید یا میزان اثرگذاری آن کاهش داده می‌شود.»

«سند ملی توسعه صنعت امنیت» نقشه راه تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری

در روز چهارم، پیش‌نویس «سند ملی توسعه صنعت امنیت» به‌منظور دریافت بازخورد بخش خصوصی و سازمان‌ها ارائه خواهد شد. این سند، که به‌عنوان نقشه راه برای تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری کشور شناخته می‌شود، سعی دارد تا همکاری بیشتری میان نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها را برای توسعه صنعت امنیت سایبری ایجاد کند.

با توجه به تهدیدات روزافزون در فضای مجازی و اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات در زندگی افراد و سازمان‌ها، امنیت سایبری دیگر یک مسئله اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت ملی است. بی‌توجهی به امنیت سایبری می‌تواند آسیب‌های فراوانی به‌دنبال داشته باشد، از جمله سرقت اطلاعات حساس، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و تهدید به حریم خصوصی افراد. «هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات» فرصتی است برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی به‌منظور مقابله با تهدیدات سایبری. این رویداد به‌ویژه در شرایط فعلی که تهدیدات سایبری به‌طور فزاینده‌ای در حال رشد هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و به‌عنوان یک گام مهم در مسیر امنیت دیجیتال کشور شناخته می‌شود.