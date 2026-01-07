پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فتا گیلان گفت:مجرمان سایبری با ارسال پیامکها و لینکهای جعلی با عناوینی مانند «واریز سود سهام عدالت» و «تکمیل اطلاعات» اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقیمهر گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامکها و لینکهای جعلی با عناوینی مانند «واریز سود سهام عدالت» و «تکمیل اطلاعات» اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند.
وی افزود: این افراد با طراحی صفحات و درگاههای پرداخت جعلی، کاربران را به وارد کردن اطلاعات بانکی و رمزهای امنیتی ترغیب کرده و در کوتاهترین زمان ممکن حسابهای بانکی آنان را خالی میکنند.
رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا، از کلیک روی لینکهای مشکوک خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت www.fata.gov.ir یا تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ منعکس کنند.