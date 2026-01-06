به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد کیخا دادستان شهرستان خاش گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی مستمر، با همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی استان، اداره تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ۴۵ تن روغن خوراکی احتکارشده در یک انبار در مرکز شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و توقیف شد.

دادستان شهرستان خاش افزود: با توجه به افزایش گزارش‌ها مبنی بر کمبود روغن خوراکی در سطح بازار شهرستان خاش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار نهاد‌های نظارتی قرار گرفت و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، محل دپوی غیرقانونی کالا شناسایی شد.

کیخا با اشاره به اینکه عملیات بازرسی با اخذ دستور قضائی انجام شده است، گفت: در بازرسی از این انبار، حدود ۴۵ تن روغن خوراکی که بدون مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع دپو شده بود، کشف و توقیف و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه احتکار کالا‌های اساسی اقدامی مجرمانه و مصداق اخلال در نظام توزیع است، افزود: مطابق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اقدام در حکم قاچاق محسوب می‌شود و همچنین بر اساس ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، متخلفان مکلف به رعایت ضوابط قانونی عرضه و توزیع کالا هستند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش در پایان گفت: دستگاه قضائی این شهرستان در هماهنگی کامل با نهاد‌های نظارتی، با هدف صیانت از حقوق عمومی و حفظ آرامش بازار، با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی، احتکار و گران‌فروشی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.