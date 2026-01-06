پیشبینی جو آرام و پایدار برای لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان از حاکمیت جوی آرام و پایدار تا پایان هفته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: براساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز تا پایان هفته جاری برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیشبینی میشود.
زینب اکبری افزود: امروز پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیدههای غالب آسمان منطقه هستند.
کارشناس هواشناسی لرستان اظهار کرد: از اواخر وقت روز جمعه و طی روز شنبه با ورود و فعالیت سامانه بارشی به جو استان علاوه بر افزایش ابر و نیز وزش باد قابل ملاحظه تا شدید لحظهای برای همه نقاط رگبار باران و رعدوبرق، در نواحی سردسیر و ارتفاعات رگبار برف انتظار میرود.
اکبری خاطرنشان کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی امشب، دماها با آهنگی آرام روند افزایشی خواهند داشت، اما کماکان مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.