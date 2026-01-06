به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اصغر خدامراد منگری افزود: تعویض ۹ دستگاه ترانس جریان پست ۲۳۰ کیلوولت سپیدار اهواز (اهواز ۳) ذیل اقدامات عبور از اوج بار تابستان سال ۱۴۰۵ به پایان رسید.

وی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه حدود ۲۳۳ میلیارد ریال و در قالب پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه بوده، تصریح کرد: این پروژه شامل خرید، تعویض، تست و راه‌اندازی ۹ دستگاه ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت به همراه تست رله‌های دیستانس و تنظیمات جدید بوده است.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ادامه داد:: با بهره‌برداری از این پروژه، اهداف افزایش قابلیت اطمینان بهره‌برداری از شبکه ۲۳۰ کیلوولت و افزایش بارگیری از خط ۲۳۰ کیلوولت سیپدار (اهواز ۳) ‏ ‏- اهواز۲ محقق خواهد شد.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.