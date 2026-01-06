مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد گفت: مجموع راه‌های روستایی آسفالته استان یزد به عدد ۳ هزار کیلومتر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری گفت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان آذرماه سال جاری در بخش راه‌های روستایی، با تلاش راهداران، ۵ کیلومتر مسیر جدید با اعتباری بالغ بر ۲۹میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: با اضافه شدن این مسیرها، مجموع راه‌های روستایی آسفالته استان یزد به عدد ۳ هزار کیلومتر رسیده است.

رستگاری خاطرنشان ساخت: نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر از کل شبکه گسترده راه‌های روستایی استان، تنها ۶۰ کیلومتر مسیر خاکی از آبادی‌های کم خانوار و بعضاً فاقد سکنه باقی مانده که نشان‌دهنده عزم جدی برای برخورداری کامل تمامی روستا‌ها از راه آسفالته است.

وی تصریح کرد: در کنار توسعه جاده‌ها، حوزه معاونت فنی در این ۹ ماه، بیش از ۱۰ طرح کلیدی را با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان به سرانجام رسانده است. برخی از این طرح‌ها که با هدف ارتقای امنیت رانندگان و رفاه مسافران اجرا شده، شامل احداث خانه راهداری شهید صیاد شیرازی، راهدارخانه‌های سعیدآباد، ده بالا، مهریز و سالن آموزش و ... است.