با وجود انتشار اخباری درباره فسخ قرارداد هافبک گابنی آبی ها، باشگاه استقلال اعلام کرد تمدید قرارداد اندونگ کاملاً قانونی بوده و هیچ مشکل حقوقی برای ادامه همکاری او با آبیپوشان وجود ندارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدیه اندونگ هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال در روزهایی که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال بسته است با مدیران آبیها به توافق رسید تا قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کند.
امروز نامهای منتشر شد مبنی بر اینکه دیدیه اندونگ قراردادش را با باشگاه استقلال فسخ کرده و با توجه به این موضوع، تمدید قراردادش با آبیها اعتبار ندارد.
این درحالی است که تمدید قرارداد دیدیه اندونگ با استقلال کاملا قانونی است و هیچ مشکل حقوقی در این زمینه وجود ندارد.
اندونگ نامهای را با عنوان اخطار به باشگاه استقلال، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) ارسال کرده، اما این نامه بهعنوان فسخ قرارداد ثبت نشده است.
بر اساس قوانین، چه در ایران و چه در سطح بینالمللی؛ فسخ قرارداد تنها در صورتی معتبر است که بهطور رسمی ثبت شود و صرف ارسال یک ایمیل بهمنزله فسخ قرارداد تلقی نمیشود.
نکته مهم اینکه اندونگ در تاریخ ۱۴ دسامبر، یعنی دو روز پس از ارسال نامه اخطار، تمامی شکایتهای خود را از باشگاه استقلال پس گرفته است. بر همین اساس، هیچگونه مانع حقوقی برای ادامه همکاری این بازیکن با استقلال وجود ندارد.
بر اساس آخرین اطلاعات، دیدیه اندونگ طی ۴۸ ساعت آینده به ایران بازخواهد گشت و در تمرینات تیم فوتبال استقلال شرکت خواهد کرد.
باشگاه استقلال در این باره بیانیهای را منتشر کرد که در آن آمده است:
بر اساس بررسیها و مطابق با نظر کارشناسان ذیربط در فدراسیون فوتبال و کارشناسان حقوقی، فسخ قرارداد این بازیکن در فدراسیون فوتبال به ثبت نرسیده و از نظر مراجع رسمی، فاقد رسمیت حقوقی است.
بر این اساس، دیدیه اندونگ بازیکن باشگاه استقلال بوده و قرارداد وی مطابق ضوابط قانونی تمدید شده است.
باشگاه استقلال تمامی اقدامات مرتبط با قرارداد این بازیکن را در چارچوب قوانین و مقررات جاری فوتبال پیگیری کرده و خطری از این بابت استقلالیها را تهدید نمیکند.