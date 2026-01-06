جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین گفت: بر اساس مصوبه این کارگروه، فعالیت مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهد‌های کودک و دانشگاه‌ها در استان، فردا چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون استاندار تصریح کرد: مدارسی که در این روز برنامه امتحانی دارند، آزمون‌ها را مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار خواهند کرد.

حق‌لطفی همچنین اعلام کرد: کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای فرزند زیر شش سال هستند، به دلیل تعطیلی مهد‌های کودک، فردا به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند داشت.

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با هشدار نسبت به تداوم آلودگی هوا، از گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی خواست از حضور در فضا‌های باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.