پخش زنده
امروز: -
سرپرست سفارت ایران در افغانستان، مشترکات فرهنگی را مهمترین سرمایه روابط دو کشور دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سفارت ایران در کابل امروز در پیامی اعلام کرد: در دیدار «علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با «شایق کفشانی» نوجوان نخبه افغانستان درباره نقش سفارت در توسعه روابط کشورها گفتوگو شد.
بیکدلی با اهدای کتاب «قابوسنامه» تأکید کرد: مشترکات فرهنگی دو کشور مهمترین سرمایه روابط ایران و افغانستان است.
همچنین نوجوان نخبه افغانستانی با بخشهای مختلف سفارت ایران نیز آشنا شد.
شایق کفشانی نوجوان ۱۴ ساله از چهرههای فعال رسانهای افغانستان و بازیگر سینما است.
وی کوچکترین خبرنگار افغان لقب گرفته است که در قالب فعالیتهای رسانهای به ویژه در شبکههای اجتماعی مشکلات مردم را پوشش میدهد.