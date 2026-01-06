به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مساحت جنگل‌های طبیعی کردستان در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار هکتار است، اما در گذشته نه چندان دور ۵۰۰ هزار هکتار بود که بخشی از این تخریب به واسطه قاچاق چوب بوده است.

جنگل‌های زاگرس، ریه‌های سبز غرب ایران هستند و کردستان در بخش شمالی زاگرس، میراث‌دار بخشی از این گنجینه گرانبها است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، طرح‌هایی برای مقابله با قاچاق چوب و جایگزینی درختان قطع شده دارد که طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور یکی از این راهکارها است.

سهم کرستان از این طرح مردمی، ۱۲ میلیون اصله است و تاکنون در سومین سال اجرای این طرح ۷ میلیون اصله درخت در استان کردستان به ثمر نشسته است.