دو نماینده مجلس با خانواده شهید حسن ایرلو، دیپلمات شهید کشورمان در یمن، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی و اسماعیل کوثری در این دیدار ضمن تجلیل از خدمات شهید ایرلو در جبهه مقاومت، وی را از افراد موثر در این جبهه دانستند و اقدامات این شهید را ستودند.

در این دیدار همچنین پیام تشکر و قدردانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خانواده شهید ایرلو قرائت شد.

گفتنی است؛ شهید حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن و از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس بود که هنگام ماموریت خود در یمن به کرونا مبتلا شد و به دلیل کارشکنی عربستان سعودی و ممانعت از انتقال وی به ایران، سرانجام سه شنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به فیض شهادت نائل آمد.