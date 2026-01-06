به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان،اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی مشمول مودیانی است که پرونده مالیاتی آنها در مراجع دادرسی مالیاتی ،اعم از هیئت‌های حل اختلاف شورای عالی مالیاتی هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری مطرح است

محمدی افزود: مودیانی که پرونده مالیاتی آنها در مراجع دادرسی مالیاتی از جمله هیئت‌های حل اختلاف، شورای عالی مالیاتی، هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری مطرح است، در صورت انصراف از اعتراض و پرداخت حداقل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ابرازی و تشخیص یا قطعی، از اعتبار بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.

‌وی با اشاره به اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی در هر مرحله‌ای از اعتراض تا پایان دی‌ماه معتبر است و مودیان می‌توانند با استفاده از این فرصت، بخشی از جرائم خود را کاهش دهند.

‌محمدی افزود: شرط اصلی بهره‌مندی از مزیت این بخشنامه، انصراف از اعتراض و پرداخت حداقل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ابرازی و تشخیص یا قطعی است.

براین اساس اعتبار بخشودگی جرائم معادل ۱۵ درصد مبلغ پرداختی مودی برای موارد اعتراض صرف‌نظر شده است و در صورت پرداخت بیش از ۵۰ درصد مابه‌التفاوت، اعتبار بیشتری به مودی تعلق خواهد گرفت.

