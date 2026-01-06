پخش زنده
شهر تاریخی فریمان با ۱۰۰ اثر تاریخی و ملی و با وجود هزاران گردشگر هیچ هتلی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی شهر فریمان گفت: ساخت هتل فریمان در سال ۱۳۸۵ با اخذ پروانه قانونی آغاز شد و در سال های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۱ نیز افزایش زیربنا دریافت کرد و اکنون با زیربنایی حدود ۴ هزار و ۲۰۰ متر مربع به مراحل پایانی رسیده است.
رضا پورابراهیم افزود: با این حال در فرآیند تأمین مالی و تسهیلات بانکی صرفا بر مبنای مساحت اولیه پروانه سال ۱۳۸۵ محاسبه شده است و همین امر موجب شد تسهیلات پرداختی، کمتر از نیاز واقعی تعیین شود.
پورابراهیم ادامه داد: سرمایه گذاری در هتل فریمان به صورت شرکت بوده است و چندین خانوار سهام دار آن هستند و تاکنون چندین برابر تسهیلات دریافتی، آورده شخصی خود را صرف اجرا و ساخت هتل کرده اند اما به دلیل محدودیت منابع، خطای کارشناسی در برآورد تسهیلات و هم زمانی طرح با جهش ۵ تا ۶ برابری نرخ ارز، امکان بهره برداری از مجموعه تاکنون فراهم نشده است.
شهر تاریخی فریمان با ۱۰۰ اثر تاریخی و ملی، سالانه پذیرای هزاران گردشگر است اما این شهر با جاذبه های فراوان تاریخی، مذهبی و طبیعی، حتی یک هتل هم برای اقامت ندارد.
این شهر با وجود قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیتی شرق کشور و تردد مستمر مسافران، تجار افغانستانی و فعالان اقتصادی، همچنان از کمبود جدی زیرساخت اقامتی رنج می برد؛ به گونه ای که تنها هتل این شهرستان سال هاست نیمه تمام باقی مانده است و نبود آن عملا هیچ توجیهی برای شرایط فعلی شهرستان ندارد.
نبود هتل در این مسیر، علاوه بر نقش ترانزیتی، در فصل های سرد سال به دلیل بارش های سنگین برف و مسدود شدن مقطعی جاده ها، همواره شاهد حضور در راه ماندگان است؛ موضوعی که نیاز به اقامتگاه ایمن و استاندارد را دوچندان می کند.
وجود جاذبه هایی مانند سد تاریخی فریمان، مجموعه آبگرم شاهان گرماب و سایر ظرفیت های گردشگری طبیعی و تاریخی باعث شده است تقاضا برای اسکان در این شهرستان به صورت مستمر وجود داشته باشد.