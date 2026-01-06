معاون سیاسی سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب جنگ ترکیبی و شناختی را راهبرد جدید دشمن دانست و گفت: درایت رهبری، هوشیاری مردم، توان دفاعی کشور و نصرت الهی از عوامل اصلی عبور موفق نظام از بحران هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نشست بصیرتی فرهنگیان شهرستان جعفرآباد با حضور و سخنرانی سرهنگ تقوایی، معاون سیاسی سپاه علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) استان قم، در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد.

سرهنگ تقوایی با اشاره به اهمیت ماه دی در تاریخ انقلاب اسلامی، از قیام ۱۹ دی تا پیروزی ۲۲ بهمن، گفت: دشمنان انقلاب با توطئه‌ها، اغتشاشات و جنگ ترکیبی به‌دنبال انحراف کشور بوده‌اند، اما با رهبری حکیمانه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری و بصیرت مردم، همواره شکست خورده‌اند.

وی جنگ ترکیبی و شناختی را راهبرد جدید دشمن دانست و گفت: هوشیاری مردم، توان دفاعی کشور و نصرت الهی از عوامل اصلی عبور موفق نظام از بحران‌هاست و توطئه‌های دشمن در آینده نیز ناکام خواهد ماند.