هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قزوین به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این دوره، ۸۱۸ هنرمند با ارسال ۹۹۹ اثر شرکت کردند که از میان آنها ۲۸۰ اثر به نمایشگاه راه یافت و ۸۰ اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند.
نمایشگاه در بخشهای شکستهنستعلیق، نستعلیق، ثلث، نسخ، تعلیق و خوشنویسی نوین برگزار شده و یادبود استاد برجسته خط شکستهنستعلیق، سید علیاکبر گلستانه نیز در این رویداد گنجانده شده است.
این دوسالانه ملی فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنری قزوین و تثبیت جایگاه این استان به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران به شمار میرود.
