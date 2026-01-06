به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این دوره، ۸۱۸ هنرمند با ارسال ۹۹۹ اثر شرکت کردند که از میان آنها ۲۸۰ اثر به نمایشگاه راه یافت و ۸۰ اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند.

نمایشگاه در بخش‌های شکسته‌نستعلیق، نستعلیق، ثلث، نسخ، تعلیق و خوشنویسی نوین برگزار شده و یادبود استاد برجسته خط شکسته‌نستعلیق، سید علی‌اکبر گلستانه نیز در این رویداد گنجانده شده است.

این دوسالانه ملی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری قزوین و تثبیت جایگاه این استان به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران به شمار می‌رود.

