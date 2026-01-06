به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به موفقیت این اداره کل در اخذ مجوز تاسیس گروه پژوهشی تغییر اقلیم و محیط زیست شرق کشور گفت: تاسیس این گروه پژوهشی گامی مهم در مسیر تمرکز زدایی علمی، بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های استانی و تقویت نقش استان‌ ها در تولید دانش محیط زیستی کشور محسوب می‌ شود.

سعید محمودی به اهمیت همکاری‌ های منطقه‌ ای و بین‌ المللی اشاره کرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی استان و سابقه همکاری‌ های علمی با کشورهای همسایه، این گروه پژوهشی می‌ تواند بستر مناسبی برای توسعه دیپلماسی علمی محیط زیست، اجرای طرح های مشترک منطقه‌ ای، مدیریت بحران‌ های فرامرزی نظیر ریزگردها و حفاظت از مسیرهای مهاجرت گونه‌ های حیات وحش فراهم سازد.

دکتر محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد: گروه پژوهشی تغییر اقلیم و محیط زیست شرق کشور به محور تولید فکر، سیاست ‌سازی علمی و هدایت توسعه پایدار استان بدل شده است و نقشی تعیین ‌کننده در آینده محیط زیستی شرق ایران ایفا کند.