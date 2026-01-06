به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی به منظور مقابله با قاچاق چوب، حین گشت‌زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی از کشف ۲ تن چوب جنگلی قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: متهم ۳۰ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش تحویل داده شد.