به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرپرستان خانوار برای درخواست کالابرگ به نشانی hemayat.sfara.ir مراجعه کرده و پس از وارد کردن شماره موبایل، و سپس کد تایید ۶ رقمی وارد پنل شخصی خود شده و در صورتی که وضعیت یارانه «یارانه‌نگیر» ثبت شده باشد یا دهک خانوار مورد اعتراض باشد، امکان «ثبت درخواست بررسی» فعال می‌شود.

کاربرانی که در این مرحله موجودی کالابرگ آنها "صفر" است و «یارانه‌ نگیر» هستند می‌توانند از طریق همین سامانه با انتخاب گزینه «ثبت درخواست بررسی» و سپس ثبت اطلاعات هویتی سرپرست خانوار، درخواست خود را به‌صورت رسمی در سامانه ثبت کنند و پس از تکمیل اطلاعات "کد پیگیری" دریافت کنند.