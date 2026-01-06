سخنگوی صنعت برق آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم رعایت الگوی مصرف اعلام کرد: نظارت بر میزان مصرف برق مشترکان به‌ویژه مشترکان پرمصرف و بدمصرف، به‌صورت مستمر انجام شده و مصرف بهینه انرژی نباید محدود به ایام پیک باشد بلکه به عنوان یک وظیفه همگانی در تمام ایام مورد توجه باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ داود صالح نمدی سخنگوی صنعت برق آذربایجان غربی ضمن اشاره به اهمیت توجه به مدیریت مصرف انرژی طی روز‌های آتی عنوان کرد: با توجه به کاهش شدید دمای هوا و افزایش میزان مصرف برق و گاز و وضعیت کشور در حوزه انرژی رعایت الگوی مصرف و مدیریت بهینه انرژی، تنها مختص ایام اوج مصرف (پیک) نبوده و در تمامی طول سال مورد تأکید است.

سخنگوی صنعت برق آذربایجان غربی ادامه داد: با استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش مصرف، رفتار مصرفی مشترکان در تمامی فصول سال رصد شده و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، اقدامات قانونی از جمله اخطار، اعمال محدودیت و سایر تدابیر بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صالح نمدی ضمن قدردانی از مشترکان خوش‌مصرف و همراه، تأکید کرد: از تمامی مشترکان درخواست می‌شود با اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از انرژی برق و گاز، در حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب به عموم هم‌استانی‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد مشترکان می‌توانند با مدیریت مصرف برق و گاز، تنظیم دمای مناسب منازل و محیط کار، استفاده صحیح از وسایل برقی و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه، در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای همه هم‌استانی‌ها همکاری لازم را به‌عمل آورند.