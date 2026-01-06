پخش زنده
قیمت کالاهای اساسی در بازار روز به روز در حال نوسان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ قیمت کالاهای اساسی از لبنیات و تخم مرغ تا روغن و برنج در بازار روز به روز در حال نوسان است، شهروندان هم خواستار کنترل قیمتها، افزایش قدرت خرید و نظارت بیشتر بر بازار هستند.
نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر و به تبع آن تورم کالاهای اساسی تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم و ایجاد نارضایتی داشته است، در همین راستا فرماندار ویژه مهاباد و مسئولان شهرستان از بخشهای مختلف بازار بازدید کردند.
در حاشیه این بازدید بایزیدحسن پور، مدیر جهادکشاورزی شهرستان مهاباد اعلام کرد، مشکلی در تأمین روغن، گوشت و مرغ وجود ندارد و قرار است به زودی برنج هم وارد شود.
اما خواسته مردم از مسئولان کنترل قیمتها و نظارت بیشتر است.
محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم گفت: قرار است از فردا مرحله اول طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از سبد خرید مردم اجرا شود، طرحی که در آن یارانه کالاهای اساسی به جای وارد کننده به مصرف کننده اعطا میشود.