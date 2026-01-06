به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار حسین حسن پور با اشاره به دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی برنج ایرانی در انباری در شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به محل اعلامی اعزام شدند گفت: در بازرسی از این انبار ۴۸ هزار و ۲۳۰ تن برنج ایرانی احتکار شده شد.

وی افزود: متهم ۵۶ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردار حسن پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده انبار‌های بدون مجوز و نامعتبر مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.