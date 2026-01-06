به گفته رییس پیشگیری فراجا در جلسه شورای اداری شهرستان مرودشت، راه مقابله با دشمنان اتحاد و همدلی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس پلیس پیشگیری فراجا در جلسه شورای اداری شهرستان مرودشت گفت: همه مسوولان در کنار وظایف اصلی خود در قبال مسائل جامعه مسوولند و باید از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ آرامش جامعه و شنیدن مشکلات و مطالبات اصناف و مردم و تلاش برای رفع آن استفاده کرد و اتحادیه‌ها نیز به عنوان پل ارتباطی اصناف و حاکمیت برای حفظ آرامش تلاش کنند.

سردار علی مویدی فراجا را حافظ امنیت و آرامش جامعه دانست و افزود: لباس ما لباس پاسداری است ما سوگند خورده‌ایم که حافظ جان و مال مردم باشیم.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا در دیدار با اصناف و بازاریان مرودشت گفت: اصناف پشتوانه اصلی انقلاب و کشور هستند و تداوم انقلاب تا به امروز مدیون و محصول تلاش و دلسوزی شما بازاریان بوده و اگر تلاش‌ها و مجاهدت‌های شما در بیش از چهار دهه قبل نبود شاید انقلاب اسلامی به اینجا نمی‌رسید.

سردار علی مویدی افزود: اعتراض حق شماست، اما نباید اجازه دهیم افراد و جریاناتی این اعتراضات را به انحراف بکشند و شما نیز باید تکلیف و راه خود را از این جریانات مشخص تفکیک کنید.

در این جلسه تعدادی از اصناف مرودشت به بیان مطالبات، اعتراضات و نقطه نظرات خود پرداختند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.