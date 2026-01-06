پخش زنده
امروز: -
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مدیران کشور نیازمند آموزش هدفمند هستند، گفت: آموزش زمانی اثربخش است که به تغییر نگرش منجر شود و این نگرش جدید در رفتار مدیریتی نمود پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دولت، محمدجعفر قائمپناه در نشستی با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به چالشهای مدیریتی کشور، یکی از ریشههای اصلی نارضایتیهای موجود را بیتوجهی مدیران به برنامهمحوری عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه آهنگ و فرهنگ سازمانی باید مبتنی بر برنامهریزی باشد، گفت: ارزیابی عملکرد نباید صرفاً به ثبت اقدامات ظاهری محدود شود، بلکه باید کاستیها و ایرادها بهصورت شفاف بیان شود تا در نهایت به بهبود عملکرد و افزایش رضایت مردم منجر شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه مدیران کشور نیازمند آموزش هدفمند هستند، افزود: آموزش زمانی اثربخش است که به تغییر نگرش منجر شود و این نگرش جدید در رفتار مدیریتی نمود پیدا کند؛ مسیری که در نهایت به اصلاح فرهنگ سازمانی خواهد انجامید.
برنامهریزی نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند
قائمپناه، تخصصمحوری و شایستهسالاری را از الزامات مدیریت دانست و تأکید کرد: برنامهریزی نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید واقعی، قابل اجرا و مبتنی بر دادههای صحیح باشد.
در ادامه این نشست، لزوم آموزش مدیریت صحیح منابع به مدیران مورد تأکید قرار گرفت و عنوان شد: ارزیابی عملکرد دستگاهها باید بر اساس برنامههای عملیاتی انجام شود تا نگاه مدیران به سمت برنامهریزی واقعی و نتیجهمحور هدایت شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با انتقاد از فضای تعارف و رودربایستی در برخی جلسات مدیریتی، بخشی از نارضایتیهای موجود را ناشی از پرهیز از نقد صریح دانست و گفت: پرداختن به ظواهر، القاب و عناوین جای حل مسئله را گرفته است، در حالی که هر مشکل باید بهدرستی شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی شود.
قائمپناه بخشی از مشکلات فعلی را نتیجه مدیریت غیر اصولی دانست و بر ضرورت طراحی برنامههای آموزشی منسجم برای مدیران، بهویژه در حوزه پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح نظام جبران خدمت، بیان کرد: حرکت از پرداخت روزمزد به کارمزد، بهرهوری را افزایش میدهد و برای اجرای موفق این رویکرد، مدیران باید آموزش ببینند تا بتوانند آن را بهدرستی عملیاتی کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: مدیر موفق کسی است که منابع را بهدرستی بشناسد، بر مبنای دادههای دقیق برنامهریزی کند و آموزش را بهعنوان ابزاری برای تغییر نگرش و رفتار ببیند، نه صرفاً یک اقدام تشریفاتی.
قائمپناه در پایان با تأکید بر اینکه معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاهها شریان اصلی نظام مدیریتی کشور هستند، گفت: با برگزاری مستمر کارگاههای آموزشی و تدوین برنامههای عملیاتی دقیق، فرآیند تغییر از نگرش فردی آغاز شده و به اصلاح رفتار و فرهنگ سازمانی منجر خواهد شد.